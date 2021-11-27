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Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - A.Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 14.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında FT Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Doğukan Sinik'in sol kanattan ceza alanına içine girip yaptığı ortada kaleciyi geçen topu kimse dokunamadı. Ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.


21. dakikada Davidson'un ceza sahası dışından sert şutu az farkla yandan auta gitti.


40. dakikada Poli'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Bünyamin Balcı'nın şutu kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0



Stat: Antalya


Hakemler: Ali Şansalan, Erdinç Sezertam, Murat Tuğberk Curbay


FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Güray Vural, Poli, Fredy, Doğukan Sinik, Amilton, Mukairu


Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Milosevic, Ersin Zehir, Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert


Teknik Sorumlu: Alfons Francıscus Groenendıjk


A.Alanyaspor: Marafona, Juan Fran, Awaziem, Mevlja, Tayfur Bingöl, Efkan Bekiroğlu, Fatih Aksoy, Emre Akbaba, Candeias, Davidson, Babacar


Yedekler: Yusuf Karagöz, Buluthan Bulut, Umut Güneş, Efecan Karaca, Ahmed Ildız, Diedhıou, Eduardo, Milinovic, Borja, Furkan Bayır


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Gol: Bünyamin Balcı (dk.40) (FT Antalyaspor)


Sarı kart: Awaziem (A.Alanyaspor)

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