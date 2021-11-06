Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Altay: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 12.
Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde FT Antalyaspor, Altay'ı 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza alanına giren Mukairu, rakiplerini eksilttikten sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi. 1-0
55. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası sol çaprazından vuruşu üstten auta gitti.
57. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza alanına giren Amilton'un vuruşunu kaleci çıkardı. Dönen topu önünde bulan Bünyamin Balcı'ın plase vuruşunu kaleci kornere çeldi.
65. dakikada Cesar Pinares'in ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci Boffin güçlükle çıkardı.
87. dakikada Gökdeniz'in kafasında defansın kontrol etmek istediği topu önünde bulan Ghacha, driplingle girdiği ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ghacha'nın vuruşunu kaleci çıkardı.
Stat: Antalya
Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Ok, Samet Çavuş
FT Antalyaspor: Boffin, Güray Vural (Milosevic dk. 90+2 ?), Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk (Ersin Zehir dk. 90+2 ?), Ufuk Akyol, Fredy, Amilton (Ghacha dk. 69), Doğukan Sinik (Eren Albayrak dk. 77), Mukairu (Gökdeniz Bayrakdar dk. 70)
Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Nuri Şahin, Erkan Eyibil, Hakan Özmert
Teknik Sorumlu: Alfons Francıscus Groenendijk
Altay: Mateusz Lis, Cebrail, Thiam, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya (Kazımcan Karataş dk. 61), Poko, Serge Aka (D Silva dk. 61), Leandro Kappel (Björkander dk. 75), Cesar Pinares (Rayan dk. 86 ?), Erhan (Paixao dk. 61), Daoudo Bamba
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Cem Özgener, Deniz Kadah
Teknik sorumlu: Mustafa Denizli
Gol: Mukairu (dk. 49) (FT Antalyaspor)
Sarı kartlar: Thiam, Da Silva (Altay), Fredy (FT Antalyaspor)