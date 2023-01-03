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Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 17.

Süper Lig'in 17. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Szalai'nin sağ kanattan ceza alanı içine kestiği ortada King'in kafası yan kale direğinden oyun alana döndü. Dönen topu Batshuayi kafayla ağlara gönderdi. 1-1


60. dakikada sol kanattan King'n kestiği ortada Batshuayi'nin kafası Güray Vural'ın eline çarptı. VAR kontrolünün ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.


62. dakikada Batshuayi, penaltı vuruşunu gole çevirdi. 1-2


70. dakikada Ufuk Akyol'un ceza sahası dışından sert şutu az farkla yandan auta gitti.


74. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Wright'ın kafası üst direkten oyun alanına döndü.



Stat: Corendon Airlines Park


Hakemler: Kadir Sağlam, Çağlar Uyarcan, Aleks Taşçıoğlu


FT Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak (Mustafa Erdilman dk. 85 ?), Veysel Sarı, Cemali Sertel, Ufuk Akyol (Soner Aydoğdu dk. 78), Fernando Martins, Fredy (Sinan Gümüş dk. 67), Güray Vural, Luiz Adriano (Gökdeniz Bayrakdar dk. 67), Haji Wright


Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Amar, Kudriashov, Erkan Eyibil, Hakan Özmert


Teknik Direktör: Nuri Şahin


Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Henrique(dk. 90+9 ?), Arao, Diego Rossi (İrfan Can dk. 67), Crespo (Zajc dk. 67), Lincoln (Emre Mor dk. 46), Batshuayi (Alioski dk. 85 ?), Joshua King


Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Serdar Dursun, İsmail Yüksek


Teknik direktör: Jorge Fernando Pinheiro Jesus


Goller:Wright (dk. 14) (FT Antalyaspor), Batshuayi (dk. 55 ve 62 pen.)(Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Serdar Aziz, Alioski (Fenerbahçe, Fernando, Fredy, Güray Vural, Gökdeniz Bayrakdar (FT Antalyaspor)

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