Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 38.
Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında FT Antalyaspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Wright'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Doğukan Sinik'in sert şutu az farkla yandan auta gitti.
51. dakikada sağ kanattan Fernando'nun kullandığı köşe vuruşunu Gomis ceza alanı dışına kafayla uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Doğukan Sinik'in ceza yayı üzerinden sert şutu az farkla üstten auta çıktı.
59. dakikada Gomis'in pasıyla ceza alanı sağ çaprazda topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun şutu az farkla kale direğinin dibinden auta gitti.
77. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu topu Mustafa Muhammed'e aktardı. Bu futbolcunun dokunuşunda meşin yuvarlak boş kaleye gitti. 1-1
84. dakikada Kerem Aktürkoğlu'un sağ köşe gönderinden kullandığı kornerde Berkan Kutlu'nun kafası az farkla auta gitti.
88. dakikada Van Ananholt'un ceza yayı sağ çaprazından sert şutunu kaleci çıkardı.
Stat: Antalya
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih Mazlum
FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov (Naldo dk. 85 ?), Güray Vural, Fernando, Fredy (Hakan Özmert dk. 66), Ndao (Ghacha dk. 65), Doğukan Sinik (Sinan Gümüş dk. 85 ?), Luiz Adriano (Gökdeniz Bayrakdar dk. 88 ?), Haji Wright
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Bahadır Öztürk, Nuri Şahin, Ufuk Akyol
Teknik Sorumlu: Alfons Franciscus Groeenendijk
Galatasaray: Muslera, Boey, Nellson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Taylan Antalyalı (Cicaldau dk. 75), Berkan Kutlu, Ryan Babel (Kerem Aktürkoğlu dk. 69), Halil İbrahim Dervişoğlu (Barış Alper Yılmaz dk. 90 ?), Gomis (Mustafa Muhammed dk. 69)
Yedekler: İsmail Çipe, Jankat Yılmaz, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Semih Kaya
Teknik Direktör: Domenec Torrent
Goller: Ndao (dk. 45) (FT Antalyaspor), Mustafa Muhammed (dk. 77) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Kudriashov, Farnando (FT Antalyaspor), Cicaldau, Boey (Galatasaray)