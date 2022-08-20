Spor Toto Süper Lig: F.T. Antalyaspor: 2 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 3.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında F.T. Antalyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekibin 2-1 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Fredy'ın sağ kanattan penaltı noktasına kestiği ortada Wright'ın dokunuşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından auta gitti.
12. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Djaniny'in penaltı noktasına kestiği ortada Cornelius'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
14. dakikada Fernando'nun ceza yayı üzerinden plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 1-0
25. dakikada Bakesatas'ın sol kanattan ceza sahası içinde yaptığı ortada ortada Conelius'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.
39. dakikada Luiz Adriano'nun pasında ceza sahası içinde topu alan Wright, Hugo tarafından düşürülünce hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.
40. dakikada penaltıda topun başına geçen Wright meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın ters köşesinden ağlara gönderdi. 2-0
45. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Djaniny'nin şutunu kaleci Boffin çıkardı. Dönen topu Cornelius, uygun pozisyondaki Bardhi'ye bıraktı. Bardhi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
Stat: Corendon Airlenes
Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez
FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Fernando, Fredy, Ndao, Larsson, Luiz Adriano, Wright
Yedekler: Alperen Uysal, Floranus, Cemali Sertel, Amar, Admir Mehmedi, Gökdeniz Bayrakdar, Ufuk Akyol, Ghacha, Mustafa Erdilman, Hakan Özmert
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Denswil, Hugo, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Bardhi dk. 43), Dorukhan, Bakasetas (Abdülkadir Ömür dk. 43), Djaniniy, Trezeguet, Cornelius
Yedekler: Muhammet Tepe, Bartra, Siopis, Taha Altıkardeş, Yusuf Erdoğan, Emrehan Gedikli, Kerem Şen, Kouassi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Fernando (dk. 14), Wright (dk. 40 pen.) (FT Antalyaspor), Bardhi (dk. 45) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Larsson (FT Antalyaspor), Doğucan Hasppolat (Trabzonspor)