Spor Toto Süper Lig: FTA Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 35.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında FTA Antalyaspor, Medipol Başakşehir FK'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Fredy sağ çaprazdan kaleyi yokladı, kaleci Muhammed'in çeldiği topu defans uzaklaştırdı.
12. dakikada sağ kanattan Ndao'nun yerden altı pas içerisinde ortasına hareketlenen Haji Wright ıskaladı. Arka alanda topla buluşan Sam Larsson'un gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed'den sekti. Topu tekrar önünde bulan Sam Larsson'un vuruşu bu sefer kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
18. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fernando Martins'in sert şutunda kaleci Muhammet meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya Stadı
Hakemler: Cihan Aydın, Aleks Taşçıoğlu, Hakan Yemişken
FTA Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak (Emrecan dk. 37), Cemali Sertel, Erdal Rakip, Fernando Martins, Alassane Ndao, Sam Larsson, Fredy, Haji Wright
Yedekler: Mehmet Dadakdeniz, Floranus, Kudriashov, Mehmedi, Bertuğ Yıldırım, Ufuk Akyol, Nakajima, Ghacha, Doğukan Sinik
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Medipol Başakşehir: Muhammed, Şener, Duarte, Touba, Caner, Biglia, Berkay Özcan, Ömer Ali (Serdar Gürler dk. 34), Deniz Türüç, Januzaj, Keny
Yedekler: Volkan Babacan, Shaocong Wu, Deniz Dilmen, Batuhan Çelik, Ayberk, Figueiredo, Muhammet, Lima, Berkay Aydoğmuş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu