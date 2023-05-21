Spor Toto Süper Lig: FTA Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 35.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında FTA Antalyaspor sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza yayına kadar sokulan Fredy'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
49. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasında topla buluşan Serdar Güler'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Leite meşin yuvarlağı kornere çeldi.
51. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Januzaj'ın çaprazdan vuruşunda kaleci Leite topu kornere çeldi.
61. dakikada Fernando'nun uzun pasında defansın arkasında topu alan Fredy'nin şutunu kaleci Muhammed iki hamlede kontrol etti.
83. dakikada Sam Larsson'un pasında ceza sahası sol çaprazdan Nakajima'nın sert şutunda kaleci topu çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
Stat: Corendon Airlines Park
Hakemler: Cihan Aydın, Aleks Taşçıoğlu, Hakan Yemişken
FTA Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak (Emrecan dk. 37), Cemali Sertel, Erdal Rakip, Fernando Martins, Alassane Ndao (Doğukan Sinik dk. 64), Sam Larsson, Fredy (Nakajima dk. 64), Haji Wright (Bertuğ Yıldırım dk. 81 ?)
Yedekler: Mehmet Dadakdeniz, Floranus, Kudriashov, Mehmedi, Ufuk Akyol, Ghacha
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Medipol Başakşehir: Muhammed, Şener (Ayberk dk. 72) Duarte, Touba, Caner (Lima dk. 87 ?), Biglia, Berkay Özcan (Figueiredo dk. 87 ?), Ömer Ali (Serdar Gürler dk. 34), Deniz Türüç, Januzaj, Keny
Yedekler: Volkan Babacan, Shaocong Wu, Deniz Dilmen, Batuhan Çelik, Muhammet, Berkay Aydoğmuş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Sarı kart: Biglia, Ayberk (Medipol Başakşehir)