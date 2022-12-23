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Spor Toto Süper Lig: FTA Antalyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 15.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında FTA Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


18. dakikada Luiz Adriano'nun sol kanatan ceza alanı içine ortasında müsait pozisyondaki Ghacha topa dokunamadı.


32. dakikada Luiz Adriano'nun pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Fernando'nun plase vuruşu kalecide kaldı.


44. dakikada savunmanın hatasında araya giren Luiz Adriano'nun ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci kontrol etti.


45+2. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Fernando'nun şutu sağ kale direğinin üst çaprazına çarparak oyun alanına döndü.



Stat: Corendon Airlines Park


Hakemler: Ali Şansalan, Bilal Gölen, Murat Altan


FTA Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Güray Vural, Ufuk Akyol, Fernando Martins, Ghacha, Larsson, Luiz Adriano, Haji Wright


Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Cemali Sertel, Amar, Soner Aydoğdu, Mehmedi, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert


Teknik Sorumlu: Alfons Franciscus Groenendijk


MKE Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan Antalyalı, Tolga Cigerci, Beridze, Emre Kılınç, Pedrinho, Sowe


Yedekler: Nurullah Aslan, Marlon, Şahverdi Çetin, Chatzigiovanis, Jese, Diack, Zahid, Oğuz Ceylan, Fıratcan Üzüm


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Sarı kart: Radakovic (MKE Ankaragücü)

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