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Spor Toto Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında FTA Antalyaspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta Maxim'in yerden şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.


27. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci çeldi, dönen topu defans uzaklaştırdı.


32. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Ömer Toprak'ın kafa vuruşunda top yan direğe çarparak ağlara gitti. 1-0


38. dakikada Fernando'nun ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Fredy'nin yerden şutu az farkla yandan auta gitti.


45. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi.



Stat: Corendon Airlenes Park Antalya


Hakemler: Mete Kalkavan, Serkan Çimen, Deniz Caner Özaral


FTA Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Cemali Sertel, Erdal Rakip, Fernando Martins, Doğukan Sinik, Sam Larsson, Fredy, Haji Wright


Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Emre Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Ndao, Ufuk Akyol, Nakajima, Mampassi, Ghacha, Szabo


Teknik Direktör: Nuri Şahin


Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Redmond, Maxim, Cenk Tosun, Aboubakar


Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Hutchinson, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Semih Kılıçsoy, Muleka, Umut Meraş, Tayfur Bingöl


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Gol: Ömer Toprak (dk. 32) (FTA Antalyaspor)


Sarı kart: Fernando (FTA Antalyaspor)

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