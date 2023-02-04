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Spor Toto Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında FTA Antalyaspor sahasında Gaziantep FK'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


24. dakikada Luiz Adrino'nun pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik'in vuruşu üstten auta gitti.


25. dakikada Figueiredo'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi.


29. dakikada Luiz Adriano'nun ara pasında sol kanattan ceza sahasına giren Fredy'in düzgün vuruşu ağlara gitti. 1-0


39. dakikada sağ kanattan Fernando'nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Luiz Adriano'nun kafa vuruşu yandan auta çıktı.



Stat: Corendon Airlenes


Hakemler: Burak Pakkan, Kamil Çetin, Mert Bulut


FTA Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Güray Vural, Fredy, Fernando Martins, Doğukan Sinik, Larsson, Alassane Ndao, Luiz Adriano


Yedekler: Alperen Uysal, Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Cemali Sertel, Amar, Ghacha, Mustafa Erdilman, Emre Uzun


Teknik Sorumlu: Alfons Groenendijk


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Ömürcan Artan, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ, Hanousek, Jevtovic, Kitsiou, Furkan Soyalp, Maxim, Markovic, Figueiredo


Yedekler: Erten Ersu, Berkan Küpelikılınç, Veliu Halil İbrahim Pehlivan, Abdülkerim Çakar, Mirza Cihan, Onurhan Babuşcu, Merkel, Stankovski


Teknik Sorumlu: Erdal Güneş


Gol: Fredy (dk. 29) (FTA Antalyaspor)


Sarı kartlar: Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Larsson, Fernando (FTA Antalyaspor)

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