İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında FTA Antalyaspor, sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada ceza sahasına giren Lazar Markovic'in vuruşu defanstan döndü. Ceza alanı içinde oluşan karambolde savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top önce rakip oyunculara, daha sonra yine Antalyasporlu defans oyuncularına çarparak yan kale direğinden kornere gitti.


67. dakikada Fernando'nun sol kanattan kullandığı köşe atışında Luiaz Adriano'nun kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.


74. dakikada Furkan Soyalp'ın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Markovic'in orta şut karışımı vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.


90+7. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Luiz Adriano'nun kafa vuruşu yan direğe çarparak dışarı gitti.



Stat: Corendon Airlenes


Hakemler: Burak Pakkan, Kamil Çetin, Mert Bulut


FTA Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak (Amar dk. 58), Veysel Sarı, Güray Vural, Fredy (Mehmedi dk. 80 ?), Fernando Martins, Doğukan Sinik (Ghacha dk. 64), Larsson (Erdal Rakip dk. 64), Alassane Ndao (Floranus dk. 78), Luiz Adriano


Yedekler: Alperen Uysal, Ataberk Dadakdeniz, Cemali Sertel, Mustafa Erdilman, Emre Uzun


Teknik Sorumlu: Alfons Groenendijk


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Ömürcan Artan (Veliu dk. 46), Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ, Hanousek, Jevtovic, Kitsiou, Furkan Soyalp (Mirza Cihan dk. 84 ?), Maxim, Markovic, Figueiredo


Yedekler: Erten Ersu, Berkan Küpelikılınç, Halil İbrahim Pehlivan, Abdülkerim Çakar, Onurhan Babuşcu, Merkel, Stankovski


Teknik Sorumlu: Erdal Güneş


Gol: Fredy (dk. 29) (FTA Antalyaspor)


Kırmızı kart: Markovic (dk. 90) (Gaziantep FK)


Sarı kart: Furkan Soyalp, Günay Güvenç, Markovic, Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK), Larsson, Fernando, Fredy (FTA Antalyaspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.