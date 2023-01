Spor Toto Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 - Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında FTA Antalyaspor, sahasında Giresunspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Doğukan Sinik, ceza yayı içinden uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

16. dakikada Larsson'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Doğukan Sinik'in içeriye doldurduğu ve kaleye yönelen topu kaleci tokatladı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

32. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan pasında ceza alanı içinde topla buluşan Larsson'un sert şutu kalenin üzerinden auta çıktı.

40. dakikada kaleci Alperen Uysal'ın hatalı pasında ceza sahası dışında topu kapan Borja Sainz, ceza sahasına girerek kalecinin solundan topu filelerle buluşturdu. 1-1

44. dakikada Kuwas'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi.

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Ok, Volkan Ahmet Narinç

FTA Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Güray Vural, Ufuk Akyol, Fernando Martins, Doğukan Sinik, Larsson, Sinan Gümüş, Luiz Adriano

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Cemali Sertel, Amar, Soner Aydoğdu, Kudriashov, Admir Mehmedi, Ndao, Nakajima, Mustafa Erdilman

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Alexis Perez, Alper Uludağ, Meija, Campuzano, Serginho, Borja Sainz, Kuwas, Riad Bajic

Yedekler: Ferhat Kaplan, Talha Ülvan, Arda Kılıç, Doğan Can Davas, Rahmetullah Berişbek, Murat Cem Akpınar, Görkem Sağlam, Savicevic, Kadir Seven, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Doğukan Sinik (dk. 4) (FTA Antalyaspor), Borja Sainz (dk. 40) (Giresunspor)