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Spor Toto Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 - Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 19.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında FTA Antalyaspor, sahasında Giresunspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Doğukan Sinik, ceza yayı içinden uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


16. dakikada Larsson'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Doğukan Sinik'in içeriye doldurduğu ve kaleye yönelen topu kaleci tokatladı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.


32. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan pasında ceza alanı içinde topla buluşan Larsson'un sert şutu kalenin üzerinden auta çıktı.


40. dakikada kaleci Alperen Uysal'ın hatalı pasında ceza sahası dışında topu kapan Borja Sainz, ceza sahasına girerek kalecinin solundan topu filelerle buluşturdu. 1-1


44. dakikada Kuwas'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi.



Stat: Corendon Airlines Park


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Ok, Volkan Ahmet Narinç


FTA Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Güray Vural, Ufuk Akyol, Fernando Martins, Doğukan Sinik, Larsson, Sinan Gümüş, Luiz Adriano


Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Cemali Sertel, Amar, Soner Aydoğdu, Kudriashov, Admir Mehmedi, Ndao, Nakajima, Mustafa Erdilman


Teknik Direktör: Nuri Şahin


Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Alexis Perez, Alper Uludağ, Meija, Campuzano, Serginho, Borja Sainz, Kuwas, Riad Bajic


Yedekler: Ferhat Kaplan, Talha Ülvan, Arda Kılıç, Doğan Can Davas, Rahmetullah Berişbek, Murat Cem Akpınar, Görkem Sağlam, Savicevic, Kadir Seven, Faruk Can Genç


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Goller: Doğukan Sinik (dk. 4) (FTA Antalyaspor), Borja Sainz (dk. 40) (Giresunspor)

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