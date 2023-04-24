Spor Toto Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 31.
Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında FTA Antalyaspor, sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Güray Vural'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle çıkardı. Seken topu Larsson kafayla ağlara gönderdi. 1-2
59. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fernando'nun sert şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
90. dakikada Fernando'nun ceza yayı üzerinden sert şutu kalecide kaldı.
90+6. dakikada Gradel'in ceza alanı dışından sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
Stat: Corendon Park
Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara
FTA Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı (Fredy (dk. 79), Emrecan Uzunhan (Ömer Toprak dk. 46), Veysel Sarı, Güray Vural, Ufuk Akyol (Erdal Rakip dk. 46), Ndao (Ghacha dk. 46), Larsson, Doğukan Sinik (Bertuğ Yıldırım dk.64), Fernando, Wright
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Cemali Sertel, Nakajıma, Mampassi
Teknik Sorumlu: Alfons Francıscus Groenendijk
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Camara (Njie dk. 80), Goutas, Hakan Arslan (Ulvestad dk. 56), Erdoğan Yeşilyurt, Charisis, Saiz (Cofie dk. 76), Gradel, Yatabare (Caicedo dk. 56)
Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Robin Yalçın, Emre Gökay, Ulvestad, Ahmed Musa, Caner Osmanpaşa, Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Yatabere(dk. 4), Gradel (dk. 22 pen) (Sivasspor), Larsson (dk. 48) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Yatabare, Ali Şaşal Vural(Sivasspor)