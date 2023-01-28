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Spor Toto Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 - Ümraniyespor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 21.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında FTA Antalyaspor, Ümraniyespor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Veysel'in uzun pasında topla buluşan Doğukan Sinik'in aşırtma vuruşunu kaleci Orkun kurtardı.


24. dakikada Oğuz Gürbulak'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Umut Nayir'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üsten dışarı gitti.


25. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Doğukan Sinik'in vuruşunu kaleci Orkun çeldi. Dönen topu önünde bulan Sinan Gümüş'ün şutunda da Orkun bir kez daha gole izin vermedi.


33. dakikada Kartal Kayra'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Umut Nayir, kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1


38. dakikada Doğukan Sinik'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Larsson'un vuruşu ağlara gitti. 1-1



Stat: Corendon Airlines Park Antalya


Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mustafa Sönmez, Caner Özaral


FTA Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Güray Vural, Erdal Rakip, Fernando Martins, Larsson, Doğukan Sinik, Nakajima, Sinan Gümüş


Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Cemali Sertel, Amar, Admir Mehmedi, Ndao, Ufuk Akyol, Mustaaf Erdilman, Ege Birsel


Teknik Sorumlu: Alfons Groenendıjk


Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Isaac Sackey, Epureanu, Lenjani, Oğuz Gürbulak, Avounou, Kartal Kayra, Geraldox, Bettaieb (Onur Ayık dk. 14), Umut Nayir


Yedekler: Anıl Demir, Berke Özer, Yunus Emre Mertoğlu, Gheorghe, Serkan Göksu, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mrsıc, Glumac, Sekidika


Teknik Direktör: Recep Uçar


Goller: Umut Nayir (dk. 33) (Ümraniyespor), Larsson (dk. 38) (FTA Antalyaspor)


Sarı kart: Doğukan (FTA Antalyaspor)

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