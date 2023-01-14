Spor Toto Süper Lig: FTA Antalyaspor: 2 - Giresunspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 19.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında FTA Antalyaspor sahasında karşılaştığı Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Fernando'nun sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Adriano meşin yuvarlığı arka tarafa yönlendirdi. Burada topla buluşan Veysel Sarı'nın diziyle vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta gitti.
58. dakikada Luiz Adriano'nun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nakajima'nın set şutunu kaleci kornere çeldi.
59. dakikada Fernando'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
60. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Larsson'un pasında topla buluşan Luiz Adriano'nun vuruşu uzak kale direği dibinden ağlara gitti. 2-1
62. dakikada Fernando'nun orta sahada bir pozisyonda Serginho'ya yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Fernando'ya direkt kırmızı kart gösterdi.
79. dakikada sol kanattan Alper Uludağ'ın ortasında arka direkte iyi yükselen Bajic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
90+1. dakikada Nakajima'nın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Soner Aydoğdu'nun gelişine vuruşunda kaleci iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
Stat: Corendon Airlines Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Ok, Volkan Ahmet Narinç
FTA Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı (Kudriashov dk. 83 ?), Ömer Toprak, Veysel Sarı, Güray Vural, Ufuk Akyol, Fernando Martins, Doğukan Sinik (Nkajima dk. 57), Larsson (Cemali Sertel dk. 67), Sinan Gümüş (Soner Aydoğdu dk. 67), Luiz Adriano (Admir Mehmedi dk. 83 ?)
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Amar, Ndao, Mustafa Erdilman
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Alexis Perez, Alper Uludağ, Meija, Campuzano (Görkem Sağlam dk. 78), Serginho, Borja Sainz, Kuwas (Savicevic dk. 54), Riad Bajic
Yedekler: Ferhat Kaplan, Talha Ülvan, Arda Kılıç, Doğan Can Davas, Rahmetullah Berişbek, Murat Cem Akpınar, Kadir Seven, Faruk Can Genç
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Doğukan Sinik (dk. 4), Luiz Adriano (dk. 60) (FTA Antalyaspor), Borja Saiz (dk. 40), Bajic (dk. 79)(Giresunspor)
Kırmızı kart: Fernando Martins (dk. 62) (FTA Antalyaspor)
Sarı kartlar: Camali Sertel, Ufuk Akyol, Kudriashov (FTA Antalyaspor), Savicevic, Alper Uludağ, Meja, Ariaz (Giresunspor)