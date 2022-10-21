Spor Toto Süper Lig: FTA Antalyaspor: 2 - İstanbulspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 11.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında FTA Antalyaspor, sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Fernando Martins'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde topa iyi yükselen Ömer Toprak'ın kafa vuruşunu kaleci Jensen kornere gönderdi.
56. dakikada Ufuk Akyol'un hatalı pasında araya giren Ethemi'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle çeldi.
62. dakikada Proca, Ghacha'ya yaptığı faulün ardından ikici sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
71. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza alanı dışında önünde bulan Ufuk Akyol'un sert şutu kalecide kaldı.
90+7. dakikada Fernando Martins'in ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta Gökdeniz Bayraktar'ın kafası üst direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Luyindama'nın vuruşunu kale çizgisi önünde Veysel Sarı tamamladı. VAR kontrolünün ardından hakem Ümit Öztürk golü verdi. 2-1
Stat: Corendon Airlenes Park Antalya
Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çiçek, Ömer Tevfik Özkoç
FTA Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak (Veysel Sarı dk. 90), Luyindama, Güray Vural, Fernando Martins, Ufuk Akyol (Soner Aydoğdu dk. 76), Larsson (Gökdeniz Bayrakdar dk. 76), Nakajima (Luiz Adriano dk. 63), Sinan Gümüş (Ghacha dk. 46), Haji Wright
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Kudriashov, Admir Mehmedi, Hakan Özmert
Teknik Sorumlu: Alfons Franciscus Groenendijk
İstanbulspor: Jensen, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Mehremic, Oğuzhan Berber (Kağan Miray dk. 78), Muammer Sarıkaya, Rroca, Ali Yaşar (Tuncer Duhan Aksu dk. 65), Topalli (Melih Kabasakal dk. 65), Ethemi (Abazaj dk. 57), Emir Kaan (İbrahim Yılmaz dk. 78)
Yedekler: Alp Arda, Abdullaj Dijlan Aydın, Aldın Cajic, Owusu, Guri
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Goller: Mehremic (dk. 26) (İstanbulspor), Fernando Martins (dk. 45), Veysel Sarı (dk. 90+7) (FTA Antalyaspor)
Kırmızı kart: Proca (dk. 62) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Wright, Larsson, Ghacha (FTA Antalyaspor), Mehmet Yeşil, Jensen, Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)