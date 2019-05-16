Sporcu ve Gençlik Buluşmaları'nda sezon finali

Kepez Belediyesi'nin gençleri rol model alabilecekleri sporcularla buluşturan projesi, ‘Sporcu ve Gençlik Buluşmaları sezon finali' Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Her eğitim ve öğretim yılında düzenlenen “Sporcu ve Gençlik Buluşmaları” bu yılki sezon kapanışını yaptı. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ‘Sporcu ve Gençlik Buluşmaları sezon finaline Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç.Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak ve Kepez İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yüksel Dorul, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Her şey çocuklarımız için

Bir yıl boyunca çok değerli sporcuları, öğrencilerle buluşturduklarını dile getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Öğrencilerimiz sporculara çok merak ettikleri soruları sordular. İçinizde spora daha önceden ilgi duyanlar oldu. Sporcularla yapılan buluşmaların ardın spora merak duyan öğrencilerimiz de oldu. Burada sporcularımızın hayat hikayeleri olduğu gibi, sizinde bir hayat hikayeniz olacak. Sizlerin sporla güzel ve sağlıklı bir geleceğe sahip olmanızı istiyoruz. Sizleri geleceğe güçlü bir şekilde taşımak istiyoruz. İşte bütün bunlar sizi çok sevdiğimiz için" ifadelerinde bulundu.

“Gençler bizim geleceğimiz” diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “Onların doğru ve ideal örnekler görmeleri yarınlar için çok önemli. Zararlı alışkanlıklardan uzak, sporla iç içe bir hayat yaşayabilmeleri ve bunları yapan insanları örnek olarak görmeleri için “Sporcu ve Gençlik Buluşmaları” projesini geliştirdik. Her şey çocuklarımız için” diye konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 1 yıl boyunca projeye emek veren herkese de teşekkür ederek, Milli futbol takımının ilk maçta giydiği imzalı formaları da okullara hediye etti.