Kemer Belediyesi 25-31 Ocak tarihleri arasında Mersin'de yapılacak olan Türkiye Bocce (Raffa) Şampiyonası'na katılan Kemerli sporculara ulaşım desteği sağladı.

Mersin'de yapılacak olan müsabakalarda büyükler kategorisinde mücadele edecek olan Kemerli sporcular ve bocce antrenörü Erdal Buyruk, şampiyona öncesinde Kemer bocce sahasında Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin ile bir araya geldi.

Biletleri sporculara ve antrenör Buyruk'a teslim eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Baytekin, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun selamlarını ve başarı dileklerini ileterek, şampiyonada sporculara başarılar diledi. Antrenör Buyruk ise Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu'na teşekkür ettiğini ifade ederek, şampiyonadan başarılarla döneceklerini kaydetti.