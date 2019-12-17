Stjepan Tomas: "Kupada ve ligde yolumuza devam edeceğiz"

Ama turu geçtik. Önemli olan da turu geçmekti. Bugün 4 genç futbolcumuza şans tanıdık. Kupada ve ligde yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında Antalyaspor, Eyüpspor'u ağırladı. Mücadele, 2-2 berabere tamamlandı. Bu sonuçla adını Son 16 Turu'na yazdıran Antalyaspor'da Teknik Direktör Stjepan Tomas maç sonu açıklamalarda bulundu. Deplasmanda alınan 3-0'lık ilk maçın rehaveti ile maça çıktıklarını belirten Tomas, “3-0‘lık skor futbolcuların konsantrasyonuna yansıdı. Zor bir maç oldu. Ama turu geçtik. Önemli olan da turu geçmekti. Bugün 4 genç futbolcumuza şans tanıdık. Kupada ve ligde yolumuza devam edeceğiz. Şimdi Ankaragücü maçını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.