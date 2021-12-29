STK'lardan çağrı: “Çiftçilerimiz fiyat indirmeyen firmalardan alışveriş yapmasın”

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, çiftçilerin fiyat indirmeyen firmalardan alışveriş yapmaması çağrısında bulundu.

Ortak çağrıya, Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, Kumluca Yaş meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Rahmi Açıyürek, Finike Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı İsmail Karataş ve Batı Akdeniz Tüccarlar Derneği Başkanı Osman Öcal ve Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce katıldı.

Kumluca Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Rahmi Açıkyürek, “Bu konuda en büyük sorumluluk çiftçilerimize düşüyor. Çiftçilerimiz fiyat indirmeyen firmalar için bu firmalardan alışveriş yapmayarak bir başlangıç yapabilirler” diye konuştu.

“Kağıt yok diyorlar, istedikleri fiyatı verince hemen buluyorlar”

Batı Akdeniz Tüccarlar Derneği Başkanı Osman Öcal, dolar yükseldiğinde 11 TL olan kutu fiyatının doların düşmesine rağmen hala 11 lirada durduğunu belirterek, “Dolardan kaynaklanıyor diyorlar. Dolar düştüğü zaman soruyoruz. Diyorlar ki kağıt bulamıyoruz. Ama 10 TL'den almak istiyorsak hemen veriyorlar kutuyu. Madem kağıt yok kutuyu nasıl bize verebiliyorsunuz. Ben Bursa'ya mal yapıyorum. 50 kuruş maliyetimiz vardı. Şimdi 1 TL 50 kuruş oldu maliyetimiz. Bize fiyat veriyorlar. Bu fiyat 15 dakikalığına geçerli diyorlar. 15 dakika sonra geri dönüş yaparsanız fiyat yükselebilir diyorlar” dedi.

“Zincir marketlere yapılan denetim, tarımsal ürün satan firmalardan yapılsın”

Finike Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı İsmail Karataş, “İlgili bakanlıklarımızın zincir marketlere yaptığı denetimi tarım sektöründeki marketlere tarım paydaşlarının da incelenmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.