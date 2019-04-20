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Strangman Alanya şampiyonu Travis Ortmayer oldu

Dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı “MLO Strongman Champions League” Alanya etabının birincisi Travis Ortmayer oldu.


Strongman 2019 Dünya Serisinin üçüncü yarışı olarak takvimde yer alan yarışın ikinci günü İskele Şelale Meydanı'nda yapıldı. Yarışın birincisi Amerika'dan katılan Travis Ortmayer oldu. İkinci Almanya'dan Dennis Kohlruss ve üçüncü Hollanda'dan Alex Moonen oldu.


Organizasyon Alanya Belediyesi Mehteran Takımının gösterisi ile başladı. Sporcular 14 tonluk tır çekme, 1400 kg araba kaldırma ve 2 tonluk pikap araba ittirerek en hızlı şekilde 125 kg kum torbalarını içine koyma yarışı gerçekleştirdiler. Dereceye giren sporculara ödüllerini Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Alanya Grandprix Organizasyon Sorumlusu Şükrü Cimrin ve Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Arif Tok verdi.

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