Su debisi yükselen Düden Şelalesi'ne ziyaretçi rekoru

Antalya'daki dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nde Kurban Bayramı tatili öncesi yoğunluk yaşanıyor. Haziran ayında 50 bin kişiyi ağırlayan şelale, 2022'in ilk 6 ayında ise 300 bin ziyaretçisiyle en iyi turizm yıllarından 2019'un aynı dönemini 100 bin kişi geride bıraktı.

Eşsiz manzarasıyla her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlayan dünyaca ünlü Düden Şelalesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle hareketli günler yaşıyor. Şelaleyi 2022 yılının ilk 6 ayında 300 bin kişi, sadece haziran ayında ise 50 bin kişi ziyaret etti. Elde edilen veriler, turizmin en iyi dönemlerinden 2019 yılının ilk 6 ayını ise 100 bin kişi geride bıraktı. Kurban Bayramı tatili sonunda ise mevcut rakamların katlayarak daha da artması bekleniyor.

Yağışlarla birlikte su debisinde yükselme görülen şelale, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini bu aylarda daha da çekiyor. Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde yer alan şelalenin çıkış noktasına Türkiye'nin farklı illerinden gelen tatilciler, şelalenin döküldüğü alanda da yoğunluk oluşturup hem serinledi hem de kartpostallık manzarada fotoğraf çekindi.

“Bayıldık buraya”

Almanya'da yaşayan arkadaşıyla birlikte şelaleye gezi amaçlı geldiğini belirten Esra Tüzü, “Doğa harikası bir yer, bayıldık buraya” derken, bir başka ziyaretçi Gürsel Akça da, “Çok harika bir yer. Şehrin içinde böyle bir doğal oluşum çok hoşuma gitti. Herkesin görmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Burayı görmezlerse çok ciddi bir kayıp”

Bu yılki yağışlardan dolayı Düden'in su debisinde yükselme meydana geldiğini aktaran Düden Şelalesi İşletme Müdürü Rıfat Ünal, bu durumun kendilerini memnun ettiğini dile getirdi. Ziyaretçi sayılarında ciddi bir artış yaşandığına da değinen Ünal, “Haziran ayında 50 binin üzerinde bir ziyaretçi ağırladık. Bayramda bunun daha da artacağını düşünüyoruz. Böyle bir doğa harikasını görmezlerse, çok ciddi bir kayıp olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Ziyaretlerin ana sebebi serinlik"

Ünal, Düden'in insanları cezbettiğine dikkat çekerek, “Şehir merkezinde böyle bir yerin olması açıkçası çok rastlanan bir şey değil. Ziyaretlerin ana sebebi belki de serinlik. Hem doğal güzellik hem de yaz aylarında serinlik” ifadelerini kullandı.