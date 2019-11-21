İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Su deposuna ulaşım için yol yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekiplerinin ilçelerde sürdürdüğü kış hazırlıkları devam ediyor.

ASAT ekipleri bu kapsamda Akseki'nin Taşlıca Mahallesi'nde içme suyu deposuna ulaşımın daha kolay sağlanabilmesi için yol yaptı.


ASAT Genel Müdürlüğü zorlu coğrafyalarda, yağışa bağlı erozyon ve taşkın riski olan kırsal mahallelerde içme suyu depolarına ulaşım sağlanan güzergahlarda yol çalışmalarına ağırlık veriliyor. Akseki İlçesi Taşlıca (Murtiçi) Mahallesi'nde içme suyu deposunun yolu olmadığını dikkate alan ASAT ekipleri kışa hazırlık çalışmaları kapsamında bu bölgeyi programına dahil etti. İçme suyu deposuna ulaşımın daha kolay ve risksiz sağlanabilmesi için şube müdürlüğü imkanları ile yol yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.