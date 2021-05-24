Su kanalına giren 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesinde su kanalına oynamak için giren 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun sera sulamak için kullanılan dinamodan elektrik kaçağı sonucu ya da boğulmadan kaynaklı hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Olay, dün 18.00 sıralarında Yurtpınar Mahallesi'ndeki sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sulama kanalına oynamak için giren Hüseyin Ahmet Kahraman (11) iddiaya göre elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kahraman, kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bölgede jandarma tarafından yapılan incelemede, küçük çocuğun girdiği su kanalında, sera sulama amaçlı dinamo bulunduğu tespit edildi.

Küçük çocuğun ölümünün elektrik akımı ya da boğulmadan kaynaklı olup olmadığı yönünde jandarma ekipleri çalışma başlattı. Hüseyin Ahmet Kahraman'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.