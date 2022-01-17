Su kaplı yolda sürücülerin zor anları

Antalya'da Aksu ilçesindeki Kumköy Sahiline inen yol, aşırı yağışın ardından sular altında kaldı. Çam ağaçlarının bile su altında kaldığı yolda, bazı araçların ise suda kaldığı görüldü.

Turizm kenti Antalya'ya yağışların geç gelmesine rağmen, aralıksız yağan sağanak yağmurlar çiftçinin yüzünü güldürdü.Su debilerinin yükseldiği dere ve baraj göletlerinde deyim yerindeyse toprak suya doydu. Son yağışların ardından Aksu'nun Kumköy Sahiline inen yol ve kenarındaki arıklarda suyla doldu taştı. Fıstık çamları zemininin suyla kaplandığı bölgede, ulaşımı sağlayan yolun yaklaşık 300 metrelik bölümü de sular altında kaldı. Sahile geçmek isteyen ve balık tutmak isteyen vatandaşlar ise araçlarıyla sudan geçerken zorlandı. Motor kaputuna kadar yükselen su nedeniyle bazı araçlar suda kaldı. Sürücüler çalışmayan araçlarını iterek güvenli noktaya çıkardı. Su dolu yola girmeyi göze alamayan bazı sürücülerin ise geri dönüş yaptığı görüldü. Su kaplı yol ve sürücülerin zor anları havadan da görüntülendi.

"Nehir gibi"

Sudan geçerken aracı arızalanan Bekir Kozan, “ Dikkatli olmak lazım, malum ormanlık alan aşırı yağmurdan dolayı toprak suya doydu. Nehir gibi, öndeki arkadaş kalınca bizde derin yerden geçer mi dedik, geçemeyince kaldık. Böyle oldu” dedi.