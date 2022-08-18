Su kaynakları tasarrufla korunacak

Belediye Başkanı Ümit Uysal, hızla tükenen doğal kaynaklar, iklim krizi ve çevre sorunlarının artık dünyanın sıcak gündemi haline geldiğini söyledi. Krizin ve sorunların yanı başımızda ve şu anda yaşandığına dikkat çeken Başkan Uysal, bu nedenle doğrudan uygulanabilir çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Başkan Uysal, bu çerçevede, 2016'da cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan nitelikli evsel atıkları ödül sistemi içinde toplayan ve aynı zamanda ‘Sıfır Atık' projesinin de temelini oluşturan Çevreci Komşu Kart projesine başladıklarını belirti. Projenin bugün Türkiye'nin birçok belediyesince de uygulandığını dile getiren Başkan Uysal, “Bu projeyle, nitelikli atıkları yeniden ekonomiye kazandırarak, üretimde kullanılacak 69 milyon 310 bin litre suyun 6 yıl içinde tasarrufunu sağladık” dedi.

Bununla birlikte belediye parklarında akıllı sulama ve güneş enerjili aydınlatma sistemleri kurduklarını aktaran Başkan Uysal, bu yıl “İklim ve Her Şey” sloganıyla Muratpaşa 3'üncü Çevre Festivali'ni düzenlediklerini aktardı. Ümit Uysal, 2021'de ise geniş katılımlı iklim değişikliği çalıştayı topladıklarını söyledi.

Çalıştayın 12 maddelik sonuç bildirgesinin “Unutulmamalı ki susuz bir hayat mümkün değildir. Problemin kaynağı ve çözümü bizleriz” ifadeleriyle noktalandığını aktaran Başkan Uysal, “Bu çalışmanın devamı niteliğinde su kaynaklarının hızla tükenmesine dikkat çekmek, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla 100 bin eve 300 bin su tasarruf başlığının komşularımıza ücretsiz dağıtımına başladık” diye konuştu.

"Dağıtım yerleri"

Muratpaşa Belediyesi, perlatör olarak da bilinen, kullanıldığı muslukta yüzde 50'ye yakın su tasarrufu sağlayan başlığı, 7 ayrı noktada ve 1 gezici ekiple dağıtıyor. Soğuksu Mahallesi'nde belediyenin Yaşlı Evi, Yenigün Mahallesi'nde sağlık ocağı, Cumhuriyet Mahallesi'nde Çarşamba Pazarı, Zerdalilik Mahallesi muhtarlığı, Aydın Kanza Parkı, Muratpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü ve Muratpaşa Belediyesi'nde kurulan stantlardan ilçe sakinlerine dağıtımlar yapılıyor.

Belediyenin Muratpaşada 100 bin eve ulaşacak farkındalık çalışması kısa bir süre önce adı ‘İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü' olarak değiştirilen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nce gerçekleştiriliyor. Belirlenen noktalarda dağıtımlar, üçerli paketlenen su tasarruf başlıkları bitene kadar devam edecek.