İhlas Haber Ajansı

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Su sayacı çalarken yakalanan şüpheliye yaşlı adamdan tekmeli tepki

Antalya’da su sayacı çalan hırsızlık şüphelisi, vatandaşlar tarafından yakalandı.

Antalya'da su sayacı çalan hırsızlık şüphelisi, vatandaşlar tarafından yakalandı. Polise teslim etmek için yol ortasına yatırılan şüpheliye, daha önce kendi sayacının çalındığını ileri süren yaşlı adamın tepkisi ise dikkat çekti.


Olay, Kepez ilçesi Barış Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elinde sayaç taşıyan bir kişiden şüphelenip durduran çevredeki vatandaşlar, şüphelinin kaçmaya çalışması üzerine yol ortasında yere yatırdı. Polise teslim edilmek için iki vatandaşın tuttuğu şüpheliye, yaşlı bir adam, daha önce kendi sayacının çalındığını ileri sürüp tepki göstermeye başladı. Yerde yatan şüpheliye tekme atan yaşlı adamı, yanındakiler sakinleştirdi.


O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

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