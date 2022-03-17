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Su sayacı ve elektrik sigortası çalan şüpheli yakalandı

Alanya’da su sayacı ve elektrik panolarında sigortaları çalan şüpheli yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Alanya'da su sayacı ve elektrik panolarında sigortaları çalan şüpheli yakalanıp adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre olay, Kızılcaşehir Mahallesinde meydana geldi. Bir sitenin su sayaçlarının ve elektrik panolarında bulanan sigortaların çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan takip sonucu hırsızlık şüphelisi C.D. (31), ormanlık alanda yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli C.D, adliyeye sevk edildi.

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