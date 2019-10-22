Sualtı dünyası Kaş'ta görüntülendi

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki gün süren Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası, ödül töreniyle sona erdi. Sualtının güzellikleri iki gün süreyle Kaş'ta görüntülendi.

Kaş açıklarında 3 farklı noktaya dalan sualtı görüntüleme yarışmacıları, şampiyonanın teması ‘deniz tavşanları' kapsamında Akdeniz'in güzelliklerini yansıttı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'nda 12 spor kulübünden 26, dalış eşleri ve dalıcılarla birlikte toplamda 60 yarışmacı yer aldı. Kaş'ın Heybeli Ada, Güvercin Ada ve Kanyon bölgesinde mücadele eden yarışmacılar, 3 ayrı dalış ile fotoğraf ve video kategorisinde en iyi sualtı görüntülerini çekmeye çalıştı.

5 disiplinde fotoğraf ödülü

Altın Palet Sualtı Görüntüleme Fotoğraf Türkiye Şampiyonası'nda madalyalar 5 ayrı disiplinde verildi. Balık temalı disiplinde Yavuz Pilevneli, makroda Ferhan Coşkun, konulu makroda Hakan Başar, geniş açıda Tuncel Yılmaz ve modelli geniş açıda Rüştü Kirman Türkiye Şampiyonluğu'nu getiren fotoğraflara imza attı. Fotoğraf kategorisinde toplam puana göre bireysel sıralamada, Türk Balıkadamlar Spor Kulübü'nden Tunçel Yılmaz birinci olurken, Kuşadası Yat ve Yelken Spor Kulübü'nden Eser Paşa ikinci, Ayışığı Sualtı Spor Kulübü'nden Hakan Başar üçüncü oldu.

Takım sıralamasında Kuşadası Yat ve Yelken Spor Kulübü şampiyonanın en çok puan alan takımı oldu. Türk Balıkadamlar Spor Kulübü ikinci sırada yer alırken, üçüncü en iyi takım Aktif Balıkadamlar Spor Kulübü oldu.

Video Federasyon Kupası

Altın Palet Sualtı Görüntüleme Video Federasyon Kupası'nda, çektiği görüntüler Antalya Sualtı Sporları Kulübü'nden Alican Abacı'ya birincilik kazandırdı. İkincilik kürsüsüne Karadeniz Dalgıçları Spor Kulübü'nden Ali Şener çıkarken, Karadeniz Dalgıçları Spor Kulübü'nden İbrahim Cengiz de üçüncü oldu.

Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen ödül töreniyle şampiyonada derece alanlara madalya verildi. Programa, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen ve yarışmacılar katıldı.

4 mevsim Kaş

Törende konuşan Kaymakam Ulaş Akhan, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli dalış merkezlerinden birinin Kaş olduğunu belirterek, su altının gizemli dünyasını dalarak keşfetmek gerektiğini kaydetti.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da Kaş'ın denizinde her türlü etkinliğin 4 mevsim yapılabileceğine dikkati çekerek, Türkiye Şampiyonası'nda çekilen görüntülerin bölgenin tanıtımında büyük rol oynadığını belirtti.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen ise Kaş'ın eşsiz sualtı zenginliğinde Türkiye'nin bu yıl en iyi fotoğraf ve videosunu çeken yarışmacıları kutladığını söyledi.