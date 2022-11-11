İhlas Haber Ajansı

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Sualtına dalan profesör keskin dişli müren balığıyla burun buruna geldi

Antalya’da su altı dalışları yapan Prof.

Antalya'da su altı dalışları yapan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, saldırganlığı ve bıçak gibi keskin dişleriyle bilinen müren balığı ile burun buruna geldi.


Su altı dalışları yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, geçtiğimiz günlerde Konyaaltı açıklarında dalış gerçekleştirdi. Kayalık alanda müren balığıyla karşılaşan Gökoğlu, kopmuş yemli oltalara karşı onu bölgeden uzaklaştırdı. Müren balığını takip ederek güvenli bölgeye geçmesini sağlayan Gökoğlu, saldırganlığı ve bıçak gibi keskin dişleriyle bilinen balıkla zaman zaman burun buruna geldi. O anlar su altı kamerasıyla görüntülendi.

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