Şubat ayında Antalya'ya hava yolu ile gelen turist sayısında yüzde 211'lik artış

Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da 2022 yılı turizm verileri yüzleri güldürüyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 2022 yılının Şubat ayında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 211 arttı.

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı Antalya'da 2022 yılı turizm verileri yüzleri güldürmeye devam ediyor. Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya, turizm sektör temsilcilerinin öngördüğü gibi 2022 turizm sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Şubat ayında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 211 artarak 150 bin 386 olarak gerçekleşti.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kentte özellikle korona virüs salgını sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında misafirlerine sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunuluyor.

“Hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2021'e göre yüzde 194 arttı”

Korona virüs salgınına rağmen geçen yılı yaklaşık 9 milyonu aşkın turistle kapatan Antalya'da aşılama çalışmaları, Güvenli Turizm Sertifikasyonu ve tesislerdeki sıkı salgın tedbirleriyle 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın Ocak - Şubat dönemine göre büyük artış gösterdi. 2022 yılının 1 Ocak- 28 Şubat döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 194 artış kaydederek 288 bin 990 oldu. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde ise Antalya'ya gelen turist sayısı 98 bin 150 olarak kaydedildi.

“İlk sırada Almanlar var”

Şubat ayında Antalya'ya en çok turist 30 bin 969 ile Almanya'dan geldi. Almanya'yı 27 bin 488 turistle Rusya, sonra da 17 bin 482 turistle İngiltere takip etti. Şubat ayında hava yoluyla Antalya'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise Kazakistan, Polonya, İran, Hollanda, Danimarka, İsrail ve Belçika oldu.