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Şubatın son günü kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi

Antalya’da kısıtlamadan muaf tutulan turistler, Şubat ayının son gününde denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Antalya'da kısıtlamadan muaf tutulan turistler, Şubat ayının son gününde denizin ve güneşin tadını çıkardı.


Turizmin başkenti Antalya'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı kentin cadde ve sokakları boşaldı. Kentte hava sıcaklığı 18 derece ölçülürken, nem oranı yüzde 56, deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece ölçüldü. Kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline geldi. Denize girip bol bol güneşlenen turistler, hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi. Bazı turistler ise boş caddelerde bisiklet sürüp spor yapmayı tercih ederken, bazıları da seyir terasından deniz manzarasını izledi.

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