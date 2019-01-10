Suç mağdurlarına adli destek sistemi başlıyor

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı Dr. Muhittin Özdemir, gerekli eğitim ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından en kısa zamanda pilot uygulamadan genel uygulamaya geçeceklerini kaydetti.

Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığınca düzenlenen "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri Eğitim Semineri", Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir otelde başladı. Seminere, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir ve Antalya Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar'ın yanı sıra 7 ilin müdürlük çalışanları katıldı.

Seminer hakkında bilgiler veren Muhittin Özdemir, adliyeler içinde hizmet verecek Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin hem mağdurlara hem de diğer adli desteğe ihtiyaç duyan kişilere hizmet vereceğini söyledi.

"Tüm adliyelerde zamanla olacak"

Müdürlükler bünyesinde psikologlar, pedagoglar ve sosyal çalışmacıların görev alacağını belirten Özdemir, "Gidebilecekleri ve bilgi alabilecekleri merkez olacak. İlk etapta İstanbul Anadolu, İzmir, Adana, Eskişehir, Samsun, Malatya ve Rize'de Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kurduk. 7 adliyenin müdürlük çalışanına eğitim veriliyor. Gerekli eğitim ve altyapı çalışmalarını tamamlayarak en kısa zamanda pilot uygulamadan genel uygulamaya geçeceğiz. Son aşamasına geldik, kanun çalışmamız ve yönetmelik çalışmamız var. Tüm adliyelerde bu müdürlükleri kurmuş olacağız" dedi.

"Suç Mağdurlarının Desteklenmesi" kanunuyla ilgili çalışmalar hakkında açıklamalar yapan Özdemir, yasanın adli görüşme odaları, çocuk izleme merkezlerinin yanı sıra özellikle ağır şiddet mağdurlarına yönelik bazı hizmetlerini de içerdiğini bildirdi.

Muhittin Özdemir, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarla ilgili yayımlanan genelgenin kamuoyunda olumlu sonuçlar ortaya çıkardığını ve işlemlerin genelge doğrultusunda daha titizlikle yürütüldüğünün altını çizdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ise müdürlüklerin, suç mağdurlarının adli süreçte korunmasına, ikinci mağduriyet yaşamalarının önlenmesine ve adalete erişimlerinin hızlandırılmasına büyük katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

Toplantıya, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir ve Antalya Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar da katıldı.