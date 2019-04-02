Suça mekan olan 3 metruk bina yıkıldı

Antalya'da suça mekan teşkil ettiği belirlenen 3 metruk bina yıkıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgelerinde, kullanılmayan, yıkılma tehlikesi bulunan, vatandaşın can güvenliğini tehlikeye düşüren, içlerinin kirli olması nedeniyle hastalık tehlikesi oluşturabilen ev, bina, depo gibi metruk binaların fuhşa zemin hazırlayanlar, madde bağımlıları, alkol alan şahıslarca zaman zaman suça mekan teşkil ettiği ve küçük çocuklar tarafından oyun alanı olarak kullanıldığını belirledi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, binaların tadilatının yapılması ya da içeriye girişi engelleyecek önlemlerin alınması noktasında bina sahiplerine uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen gereği yapılmayan binalar, hazırlanan raporun ardından belediyeler tarafından yıkıldı. Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'ndeki 3 ayrı metruk binanın yıkımı bu kapsamda gerçekleştirildi.