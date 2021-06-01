Sudan Hartum Üniversitesi ile Akdeniz Üniversitesi arasında iş birliği geliştirme çalışmaları

Dr. Özlenen Özkan, Sudan'da bulunan Hartum Üniversitesi Barış Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Mohamed Mahjoub Haroon ile bir araya geldi. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleşen görüşmede kadın hakları ve barış konuları başta olmak üzere Sudan Hartum Üniversitesi ile Akdeniz Üniversitesi arasında ortak araştırma çalışmalarının ve iş birliğinin geliştirilmesi kararlaştırıldı.

“Dünya barışı için çalışmalar sürmeli”

Rektör Özlenen Özkan, dünya barışının akademik çevrenin de önemli konu başlıklarından biri olması gerektiğini belirterek, “Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh.' sözleriyle vurguladığı vizyon ile dünyada barışı destekliyoruz. Sudan da dünyada savaşın en çok yara verdiği coğrafyaların başında geliyor. Savaşın neden olduğu açlık ve güvensizlik ortamının insan hayatını nasıl tehdit ettiğini yıllarca Sudan'da gözlemledik. Bu açıdan Sudan Hartum Üniversitesi'nde devam eden akademik barış araştırmalarını çok önemsiyorum. Akdeniz Üniversitesi olarak bu çalışmalara destek vermeye hazır olduğumuzu da tekrar vurguluyorum” dedi.

“Türkiye'nin katkısına övgü”

Türkiye'nin Sudan'a verdiği desteği ve bölge barışı için yaptığı katkıları yakından takip ettiklerini anlatan Prof. Dr. Mohamed Mahjoub Haroon ise Akdeniz Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi. Antalya coğrafyasının barış konusunda önemli bir bölge olduğunun altını çizen Prof. Dr. Haroon, “Antalya, turizmin de katkısıyla farklı coğrafyalardan insanların bir araya geldiği, farklılıkların önemsenmediği bir bölge. Bu açıdan barış araştırmaları için de bize farklı bir çerçeve sunuyor. Akdeniz Üniversitesi ile önemli çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.