Sugözü, Tepe ve Kocahasanlı yolları sil baştan yenilendi

Geçtiğimiz haftalarda 30 Metreli yolun kuzeyindeki ana yollarda eski asfaltın sökülerek yenilenmesiyle başlayan asfalt çalışması, Kocahasanlı Mevkii 1024 No'lu sokakta devam ediyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Sugözü, Tepe Mahallesi ile Kocahasanlı Mevkiide başlattığımız sıcak asfalt çalışması bugün itibari ile tamamlanıyor. Yer yer genişleme işlemi de yapılan ana arterler artık vatandaşlarımızın kullanımına elverişli hale getirildi. Ekiplerimiz çalışmalarına Büyükhasbahçe Mahallesi Mamadı Mevkiinde devam ediyor" dedi.

Sugözü Mahalle Muhtarı Hasan Uysal, "Yollarımızın asfaltlanması ve konforlu hale getirilmesi konusunda Belediye Başkanımız gerekli onayı ve talimatı verdiler. Kısa süre içerisinde çalışmalar başlayıp tamamlandı. Gerçekten vatandaşlarımız çok memnun oldu. Bütün yollarımız güvenli ve rahat ulaşıma açıldı" diye konuştu.