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Sulama havuzuna giren 2 arkadaş boğuldu

Antalya’nın Kaş ilçesinde, serinlemek için bir seranın yanındaki yapay sulama havuzuna giren 2 arkadaş, boğularak hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, serinlemek için bir seranın yanındaki yapay sulama havuzuna giren 2 arkadaş, boğularak hayatını kaybetti.


Olay, dün akşam saatlerinde Kaş'a bağlı Dirgenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sulama havuzunda ceset olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede bir sera yakınında iki çift ayakkabı buldu. Bunun üzerine Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi'nden (SAK) destek istendi. Bölgeye gelen ekipler, yapay olduğu belirtilen havuzda yaptıkları aramada Mustafa Eldemir (26) ile Gürcistan uyruklu Abdulaev Gochak'a (28) ait cesetleri buldu.


Eldemir ve Gochak'ın, yüzmek için öğlen saatlerinde evlerinden çıkarak çalıştıkları seranın yanında bulunan sulama havuzuna geldikleri öğrenildi.


İki arkadaşın cenazeleri yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı.

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