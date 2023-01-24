Sulama kanalı çukuruna düşen inek kepçeyle kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanal kuyusuna düşen inek için mahalle halkı seferber oldu. İnek, yaklaşık 1 saatlik süren uğraş sonucu kepçeyle bulunduğu yerden alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Serik ilçesine bağlı Belpınar Mahallesinde meydana geldi. Sulama kanalı çukuruna düşen ineğin kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekipler tüm müdahalelere rağmen ineği bulunduğu yerden çıkartamadı. Bunun üzerine iş makinası çağrıldı. Kepçeye bağlanan halat yardımıyla inek, sıkıştığı kuyudan çıkartılarak sahibine teslim edildi.

Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmaları sonrasında ineğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.