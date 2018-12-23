Sulama kanalına düşen aracın içerisinde ölü bulundu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde kullandığı otomobille sulama kanalına düşen şahsın cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Elmalı ilçesi Karamık Mahallesi'nde meydana geldi. Köprüden sabah saatlerinde geçen vatandaşlar, sulama kanalının içerisinde bir otomobil olduğunu fark etti. İhbarın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vinç yardımıyla sudan çıkarılan 07 VAY 34 plakalı otomobilin içinde 37 yaşındaki Mustafa Topçu'nun cansız bedeni bulundu. Jandarma su altı timleri de otomobil ya da kanalda başka birilerinin olup olmadığı yönünde su altı araştırma timleri de arama yaptı.

Bölgede jandarma ekipleri araştırma başlatırken, aracın gece saatlerinde kanala düştüğü belirlendi.

Kaş'ın Çeşme Mahallesi'nde çobanlık yaptığı öğrenilen Mustafa Topçu'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.