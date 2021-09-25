Sulama kanalına uçtu, 1 saat sonra kaza yerine geldi

Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına uçan araçta kimseyi bulamayan ekipler, arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 1 saat sonra olay yerine hiçbir şey olmamış gibi gelen sürücü, şaşkınlık oluşturdu.

Kaza, ilçeye bağlı Karadayı Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Engin Mutlu'nun kullandığı 07 AJM 121 plakalı otomobili sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Vatandaşlar kazayı, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık çalışanları geldi.

1 saat sonra olay yerine geri geldi

Olay yerine gelen ekipler, ilk anda sulama kanalında suya gömülen araçta kimseyi bulamadı ve arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 1 saat sonra olay yerine gelen sürücü Engin Mutlu, aracın şoförü olduğunu ve başka kimsenin bulunmadığını söyledi. Mutlu, polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Araç ise sudan vinç yardımı ile çıkarıldı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.