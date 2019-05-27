Sulama kanalları yaza hazırlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın Demirtaş ve çevresindeki mahallelerden geçen sulama suyu kanalında bakım ve temizlik çalışması başlattı.

Alanya'da tarımın ilk sırada olduğu bölgelerden biri olan Demirtaş ve çevresindeki mahallelerde sulama suyu kanalı yaz için hazırlanıyor. İçi çamur, ot, taş ve çalı ile dolan kilometrelerce uzunluğundaki sulama kanalında Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi ekipleri çalışma başlattı. Tarımsal sulama sezonu öncesi çiftçinin daha kolay sulama yapmasını sağlamak ve su israfını önlemek için hummalı bir çalışma yapan ekipler, kısa sürede bakım ve temizlik çalışmasını tamamlamayı planlıyor.