İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sulama kooperatifinin su sayaçlarını çalan zanlı tutuklandı

Antalya’nın Korkuteli ilçesi Yelten Mahallesi Sulama Kooperatifine ait su sayaçlarını çalan hırsızlık zanlısı İ.

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yelten Mahallesi Sulama Kooperatifine ait su sayaçlarını çalan hırsızlık zanlısı İ.C. tutuklandı.


Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bozova Karakol Komutanlığı ekipleri, Yelten Mahallesi sulama kooperatifine ait su sayaçlarını çalan İ.C. evinde yapılan aramada 7 adet su sayacı ele geçirildi.


Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli İ.C.(53) iradesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.