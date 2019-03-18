Süleyman Soylu: "Dünyadaki zulme verdiğiniz cevap bugün birilerinin kulağına hala küpedir"

Antalya'da, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehitlikleri ziyaret edip, şehit yakınlarına baş sağlığı ve sabır diledi. Şehitlik şeref defterini yazıp imzalayan Soylu, “Dünyadaki zulme verdiğiniz cevap bugün birilerinin kulağına hala küpedir” dedi.

Patisinin seçim çalışmalarına katılmak üzere Antalya'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Konyaaltı ilçesindeki Uncalı Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine katıldı. Törende ilk olarak şehitlik anıtına çelenk bırakan Bakan Soylu'ya, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 3'üncü Piyade ve Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerin temsilcileri ile şehit yakınları eşlik etti.

“Zulme verdiğiniz cevap, bugün birilerinin kulağına hala küpedir”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende, Bakan Soylu, şehitlik şeref defterini yazıp, imzaladı. Ardından notunu okuyan Soylu şunları kaydetti: “Aziz şehitlerimiz şehadetlerinizin 104'üncü yılında sizlerin torunları ve bu aziz milletin birer ferdi olmanın gururu ile huzurunuzdayız. Emekleriniz asla ve asla boşa gitmemiştir. Bugün sizlerin gösterdiği irade ve kararlılık bu vatanın her karış toprağına Çanakkale ruhu olarak işlenmiştir. Ve zor zamanlarımızda hala bize yol göstermektedir. Mücadelenizin neticesinde dünyadaki zulme verdiğiniz cevap bugün birilerinin kulağına hala küpedir. Sizlerden sonra kurduğumuz güzel Cumhuriyetimiz bugün dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi olarak mazlumun duasını almaktadır. Bu duaların en büyük pay sahipleri de şüphesiz sizlersiniz. Ülkemize yönelik tehditler, acizler elbette bitmiş değildir. Ancak gururla ifade etmek isterim ki sizin torunlarınız, sizden aldıkları ilhamla aynı ruhu ortaya koymuşlar şehadet sancağını asla indirmemişler ve Çanakkale ruhu ile vatanın her karış toprağını müdafaa etmişlerdir. Şimdi onlar şehitliklerde yatmakta ve kendilerinden sonra geleceklere ilham vermektedirler. Hem ülkemizin, hem milli ve manevi değerlerimizin, hem de vicdanın, hakkın, insanlığı müdafaamız bundan sonrada aynı ruh ve aynı anlayışla devam edecektir. Bu zaferi siz kazandınız, Cenab-ı Hak sizden razı olsun”

Törenin ardından şehitliğe geçen Bakan Soylu, burada şehitlikleri şehit yakınları ve gaziler ile bir süre sohbet eden Bakan Soylu, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, şehit anne ve babalarının elini öptü. Şehit yakınlarına sabır dileyen Soylu, ağlayan annelerin gözyaşlarını sildi.

Bakan Soylu daha sonra ilçe ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere şehitlikten ayrıldı.