Sumudica: ”Oyuncularım mağlubiyetin bedelini ödeyecek”

Süper Lig'in 26. haftası maçında deplasmanda karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup olan Gaziantep FK'de Teknik Direktör Marius Sumudica, “Takımımın performansından memnun değilim. Gol atmadan maç kazanılmıyor, oyuncularım bunun bedelini ödeyecek” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Ben takımın performansından memnun değilim. İlk 30-35 dakika iyi oynadık. Topu kontrol ettik. Rakip ceza sahasına iyi toplar gönderdik. Gol atamayınca puan alınmıyor. İlk yarıda iki kere geldiler kalemize bir tanesi de gol oldu zaten, maçta bu golle bitti. Eğer oyuncularım ligin bittiğini düşünüyorsa yanılıyorlar. Bugün bunun bedelini ödeyecekler. Oyuncularımı buraya gelmeden 1 hafta önce uyardım. Hava durumunu kontrol etti, sahanın zeminini biliyordum. Oyuncularımı krampon seçiminde uyardım. Metal diş kramponla sahaya çıkmalarını söyledim. Ama onlar plastik diş kramponla oynamayı tercih ettiler. Dengelerini kaybedip sürekli düşüyorlar. Bir kulüp düşünün; oyuncularının maaşlarını ödeyip, geciktirmemek için gününde ödeme yapıyor. Primlerini zamanında ödüyor ama bu sefer oyuncularım bunun cezasını ödemek zorunda” dedi.

“Ben çıkar gol atarım”

Gaziantep FK'nin yenilmesine rağmen istatistiklerde üstün olmasıyla ilgili soruya cevap veren tecrübeli teknik adam, “Bir dahaki hafta ben hazırlanırım. Ben çıkar gol atarım. Bugün rakibimizden daha fazla girdik ceza sahasına. Hocanın görevi takımını rakip kaleye götürmektir, gol atmak değil. Ben gol atmayı öğretemem kimseye. Eğer gol atamazsanız kazanamazsınız” diye konuştu.

“Maçlar antrenman havasında geçecek”

Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçların seyircisiz oynanmasıyla ilgili aldığı kararı da değerlendiren Sumudica, “Alınan karar böyle devam edecekse maçlar antrenman gibi olacak o zaman. Motive olamayacak oyuncular. Bakanlıkların aldığı kararlara saygı göstermek zorundayız. Ama oyuncularım motive olamayacak. Hayatları daha önemli, buna saygı göstermek zorundayız” şeklinde konuştu.