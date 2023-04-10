Sunay Akın kuruluşunda görev aldığı Oyuncak Müzesi'ni gezdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi'nin kuruluşuna öncülük eden şair ve yazar Sunay Akın, Antalya Oyuncak Müzesi'ni ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan Etkinliklerinde sahneleyeceği Mahya Işıkları programı için kente gelen şair-yazar Sunay Akın, 23 Nisan 2011 yılında hizmete giren ve kuruluşunda görev yaptığı Oyuncak Müzesi'ni ziyaret etti. Kaleiçi Yat Limanı'ndaki yerinde 3 binden fazla oyuncağa ev sahipliği yapan ve ailelerin keyifli bir şekilde vakit geçirmelerine imkan sağlayan müzeyi gezen Akın, ilk günkü heyecanla oyuncakları yakından inceledi.

Antalya oyuncak müzesi çok önemli

Ziyareti esnasında Antalya Oyuncak Müzesi'nin çok önemli olduğunu vurgulayan Akın, “Antalya Oyuncak Müzesi çok önemli bir müze. İstanbul oyuncak müzesini Ayhan Doğan ile birlikte tasarladık, Antalya oyuncak müzesini de onunla birlikte tasarladık. Burada yerde duran oyuncakları estetik bir şekilde sergileyebilirsiniz ancak biz bunu tercih etmedik. Hayatın içerisindeymiş gibi sunmayı tercih ettik. Oyuncak müzesi her şeyden önce çocuklara korumacılık düşüncesini aşılar. Buna örnek verecek olursak doğanın korunması. Bu nasıl verilir? Tabi ki de oyuncak müzesi ile. Çünkü oyuncak müzesini gezen bir çocuk akşam eve gittiğinde evdeki oyuncaklarını oynadıktan sonra kaldırır rafa koyar. Onları korur, onlara farklı bir göz ile bakar. Bir topluma korumacılık düşüncesi müzelerden aktarılır” ifadelerini kullandı.

“Antalyalılara değer kazandıran yer”

Antalyalı vatandaşlara maddi ve manevi olarak da değer kazandıran bir nokta olduğunu söyleyen Akın “Yapıldığı günden bu güne Antalyalıya değer kazandıran yegâne yer burasıdır. Buradaki her bir oyuncağın, dünyadaki 1000 adet sayılı olan oyuncak müzelerindeki yeri maddi ve manevi bir şekilde ölçülebilir” diye konuştu.