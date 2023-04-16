Sunay Akın “Mahya Işıkları” sohbetiyle Antalyalılarla buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Karaalioğlu Parkı'nda düzenlediği Geleneksel Ramazan Etkinlikleri'nde sahne alan şair-yazar Sunay Akın “Mahya Işıkları” adlı programıyla Antalyalılara keyifli bir Ramazan akşamı yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Karaalioğlu Parkı içinde düzenlediği Ramazan Etkinlikleri yoğun ilgi görüyor. Ramazan Ayı'nın 24'üncü gününde ünlü yazar-şair Sunay Akın, ikinci kez Antalyalı vatandaşlarla buluştu. Kendi has üslubu ve anlatımıyla Sunay Akın, “Mahya Işıkları” adlı programıyla tarihin bilinmeyenleriyle dinleyicileri geçmişe götürdü. Anlatımıyla geçmişten günümüze köprü kuran Sunay Akın, izleyenlere keyifli bir Ramazan akşamı yaşattı. Akın, Ramazan öyküleriyle hem düşündürdü hem de güldürdü.

“Farklı düşünceler bizi zengin kılar “

Sohbetinde demokrasinin farklı düşüncenin önemine değinen Sunay Akın, “Her farklı düşünce bizi daha zengin kılar. Farklı düşünmek bir enstrüman gibidir. Çünkü her enstrüman çok güzeldir. Demokrasi bu farklı enstrümanlarla kurulan orkestradır” dedi

“Geleceğe bilginin ışığını taşıyacağız”

Sohbetinde “Biz geleceğe bilginin ışığını taşıyacağız” diyen Sunay Akın, şöyle konuştu. “Tarih geçmişte değildir. Tarih dün değildir, bugünde değildir, tarih yarındır. Yarınımızı daha güzel, daha yaşanılabilecek, sevgi dolu, daha bilgi dolu yapmayacaksa bize ne geçmişteki bilgiden. Biz geleceğimizi aydınlatacak olan bilgiyi taşırsak, tarih yaparız. Yoksa atalarımız demiş; “İflas etmiş tüccar eski defterleri karıştırır” işte bu ışıkları taşımalıyız. Cumhuriyet'ten önceki tarihimizdeki heykel öykülerini sabaha kadar anlatabilirim. Ama biz bu bilginin ışığına hakim olsaydık, cehaleti Cumhuriyet'in heykellerine düşman ettirmezdik. Tarihi tarih yapan insandır. Sadece insan.”

“Antalya'nın ayrı bir önemi var”

Programın sonunda Antalya'nın kendi için ayrı bir önemi olduğunu söyleyen Sunay Akın, kendini Antalyalı izleyiciyle buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Daha sonra ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Danışmanı Önder Bilgin, günün anısına çiçek takdim etti.