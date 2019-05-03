Sünnet düğününe solunum cihazlarıyla getirildi

Antalya'da Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası olduğundan dolayı, solunum cihazlarına bağlı yaşama tutunmaya çalışan 2.5 yaşındaki minik Uğur, evlerinin önünde düzenlenen sünnet düğünüyle erkekliğe ilk adımı attı. Minik Uğur, bu özel gününe solunum cihazlarıyla geldi. Oğlunu cihazlarla kucağına alan anneyse kına merasiminde gözyaşlarına hakim olamadı.

Kepez ilçesinde yaşayan Nurgül - Ahmet Kanat çiftinin 10 yaşındaki kızları Ceylan'ın ardından, 2.5 yıl önce de Uğur adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Çift, Uğur'un 30 günlük olduğunda nefes almada zorluk çektiğini ve hareketlerinde yavaşlama olduğunu fark etti ve hemen doktora götürdü. Yapılan tahlillerin ardından minik çocuğa halk arasında 'gevşek bebek sendromu' olarak bilinen ve bir tür kas hastalığı olan SMA Tip 1 tanısı konuldu. Minik Uğur hastalık nedeniyle konuşamıyor, ayakta duramıyor ve burnuna takılan tıbbi hortumla besleniyor. Uğur ayrıca, solunum cihazına bağlı bir şekilde yaşama tutunmaya çalışıyor.

Solunum cihazlarıyla getirildi

Dün akşam saatlerinde Kanat ailesi, SMA hastası minik Uğur için evleri önünde sünnet düğünü düzenledi. Antalya Yardımlaşma Platformu gönüllülerinin düzenlediği organizasyonda erkekliğe ilk adımını atan Minik Uğur, sokak ortasındaki düğününe solunum cihazlarına bağlı bir şekilde getirildi. Diğer SMA hastası çocuklar ile ailelerinin de katıldığı düğünde, yatağından ne olup bittiğini izleyen Uğur, ardından yine solunum cihazlarıyla birlikte kucağa alınarak oynamaya kaldırıldı. Minik Uğur'u bu anlamlı gününde, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz da yalnız bırakmadı. Minik Uğur'un kirveliğini ise Akdeniz Otizm Spor Kulübü Dernek Başkan Yardımcısı Halil Mert yaptı.

Anne ve oğlunun duygusal anları

Düğünün sonuna doğru kına merasiminde ise, Anne Nurgül Kanat ile oğlu arasında duygusal anlar yaşandı. Oğlunu solunum cihazlarıyla kucağına alan anne, uzun süre onun gözlerine baktı. Oğlunu alnından öpen anne, gözyaşlarına da hakim olamadı. Anne Kanat'ı yakınları ve komşuları teselli etti.