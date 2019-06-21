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Sünnet Şöleni için kayıtlar başladı

Muratpaşa Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlendiği Sünnet Şöleni için kayıtlar başladı.

Muratpaşa Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlendiği Sünnet Şöleni için kayıtlar başladı. 5-12 yaş arası çocukların kabul edileceği kayıtlar 12 Temmuz Cuma sona erecek.


Muratpaşa Belediyesi'nin 5-12 yaş arası çocuklar için düzenlendiği geleneksel Sünnet Şöleni için kayıtlar başladı. 12 Temmuz Cuma sona erecek kayıtlar için Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden ön başvuru yapılabiliyor. Ön başvuruda bulunan aileler, kesin kayıt için Muratpaşa Belediyesi ana hizmet binasında bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne ikametgah, kimlik fotokopileri ve kayıt formunu teslim etmesi gerekiyor. Kayıtların tamamlanmasının ardından çocuklar, sağlık kurumlarında uzman doktorlar tarafından sünnet edilecek.

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