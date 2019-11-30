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Süper Lig: A. Alanyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı )

Süper Lig’in 13.

Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada soldan çaprazdan ceza sahasına giren Campos'un pasında Bakasetas'ın gelişine sert şutunu kaleci Korcan topu kornere tokatladı.


16. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bammou'nun pasında Bakasetas ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleciden dönen topu kontrol eden Efecan'ın geri pasında tekrar topla buluşan Bakasetas şutu defansa da çarparak ağlarla buluştu. 1-0


24. dakikada Bainano'nun ara pasında defansın arkasına koşu yapan Campos'un ceza yayı üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Fabrice N'Sakala, Welinton Silva, Steven Caulker, Manolis Siopis, Anastasios Bakasetasx, Djalma Campos, Efecan Karaca, Musa Çağıran, Yacine Bammou


Yedekler: Eray Birniçan, Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Hamza Özdemir, Giorgos Tzavellas, Onur Bulut, Umut Güneş, Salih Uçan, Papiss Cisse, Veysel Ünal


Teknik Direktör: Erol Bulut


MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Mehmet Sak, Ante Kulusic, Michal Pazdan, Cebrail Karayel, Tiago Pinto, Stelios Kitsiou, Wilfred Moke, Hasan Kaya, Hector Canteros, Dever Orgill


Yedekler: Furkan Bekleviç, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan, Ahmet Can Arık, Aydın Karabulut, Berke Gürbüz, Ender Aygören, Sedat Ağçay, Alper Önal


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Goller: Bakasetas (dk. 16), Campos (dk. 24) (Alanyaspor)

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