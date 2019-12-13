İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 15.

Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Yacine Bammou'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta top direğin yanından auta gitti.


12. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yacine Bammou'nun ortasına ceza sahasında Fernandes yükseldi ancak Antalyaspor savunması topu uzaklaştırdı.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Fabrice N'Sakala, Giorgos Tzavellas, Baiano, Steven Caulker, Manolis Siopis, Junior Fernandes, Efecan Karaca, Salih Uçan, Anastasios Bakasetas, Yacine Bammou


Yedekler: Eray Birniçan, Haydar Yılmaz, Hamza Özdemir, Umut Güneş, Onur Bulut, Djalma Campos, Ceyhun Gülselam, Musa Çağıran, Veysel Ünal, Papiss Cisse


Teknik Direktör: Erol Bulut


Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Diego Angelo, Nazım Sangare, Ondrej Celustka, Charles Fernando, Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Amilton, Doğukan Sinik, Aatif Chahechouhe


Yedekler: Ruud Boffin, Salih Dursun, Chico, Tarık Çamdal, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy, Fredy, Serdar Özkan, Gustavo Blanco, Paul Mukairu


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Sarı kartlar: Ferhat Kaplan, Hakan Özmert, Ufuk Akyol (Antalyaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.