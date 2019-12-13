Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 15.
Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Yacine Bammou'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta top direğin yanından auta gitti.
12. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yacine Bammou'nun ortasına ceza sahasında Fernandes yükseldi ancak Antalyaspor savunması topu uzaklaştırdı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Fabrice N'Sakala, Giorgos Tzavellas, Baiano, Steven Caulker, Manolis Siopis, Junior Fernandes, Efecan Karaca, Salih Uçan, Anastasios Bakasetas, Yacine Bammou
Yedekler: Eray Birniçan, Haydar Yılmaz, Hamza Özdemir, Umut Güneş, Onur Bulut, Djalma Campos, Ceyhun Gülselam, Musa Çağıran, Veysel Ünal, Papiss Cisse
Teknik Direktör: Erol Bulut
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Diego Angelo, Nazım Sangare, Ondrej Celustka, Charles Fernando, Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Amilton, Doğukan Sinik, Aatif Chahechouhe
Yedekler: Ruud Boffin, Salih Dursun, Chico, Tarık Çamdal, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy, Fredy, Serdar Özkan, Gustavo Blanco, Paul Mukairu
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Sarı kartlar: Ferhat Kaplan, Hakan Özmert, Ufuk Akyol (Antalyaspor)